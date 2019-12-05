Таможня и налоговики срывают план по сборам в госбюджет – экономист

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области

По итогам 11 месяцев государственный бюджет, в который пришлось вносить серьезные изменения в ноябре, недополучил 56 млрд грн. Такое заявление сделал экономист Владимир Компаниец.

По его словам, поступления в государственный бюджет не выполнены на 56 млрд грн.

"Украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет, но это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд гривен, а налоговая уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений. По итогам 11 месяцев 2019 года поступления в госбюджет не выполнены на 56 млрд грн", – написал он в соцсети Facebook.

По его словам, только в ноябре 2019 года таможня впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений.

"Собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн, но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн. Массовая контрабанда, как шла, так и идет", – рассказал Компаниец. В целом, за 11 месяцев при плане 325,3 млрд грн таможня собрала в госбюджет только 289,5 млрд грн, что на 10,99% меньше, чем планировалось.

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При этом налоговая служба Украины, как отмечает экономист, уже четвертый месяц подряд не выполняет план поступлений. "Собрали 51,2 млрд грн, это – 5,7 млрд грн плану, или – 9,97%", – конкретизирует он. За 11 месяцев налоговики собрали 410,7 млрд грн при плане 418 млрд грн, что ниже планового показателя на 1,74%.

Превышение плановых показателей зафиксировано по поступлениям в местные бюджеты, которые составили 27 млрд грн при плане 22,9 млрд грн, что выше запланированного на 17,9%. В целом, в январе-ноябре 2019 года местные бюджеты получили 257,4 млрд грн при плане 251,9 млрд грн, что на 2,2% больше плана.

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Также, по словам Компанийца, бьет рекорды администрирование единого социального взноса (ЕСВ).

"Собрано 23,2 млрд грн, это на 3 млрд грн больше, чем год назад или + 14,96%", – говорит эксперт. За 11 месяцев этого года ЕСВ собрано 245,5 млрд грн. Это на 41,5 млрд грн больше, чем год назад (рост на 20,35%).

Вместе с тем экономист отметил, что государственный бюджет в ноябре был выполнен лишь на 91,42%. При плане 97,2 млрд грн собрали 88,8 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в ноябре 2019 года таможня, руководство которой находится под пристальным вниманием контролирующих органов, выполнила план по сборам в государственный бюджет, перечислив 30,3 млрд грн.

А глава Счетной палаты Валерий Пацкан в сентябре указывал на то, что план доходов государственного бюджета Украины не выполняется прежде всего из-за недопоступлений налога на добавленную стоимость с ввезенных товаров и акцизного налога, а также заимствований и приватизации.

Ранее сообщалось, что в Украину через Львовскую таможню ГФС, при участии самих работников таможни, ввозились крупные партии брендовой одежды по поддельным документам:

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