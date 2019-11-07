План по доходам резко сократился: Зеленский одобрил изменения в бюджет-2019

Документ с подписью президента поступил в парламент 7 ноября

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год, принятый Верховной Радой. В частности, речь идет о сокращении плана доходов на 20,4 млрд грн.

Проект закона поступил в парламент 17 октября. На следующий день депутаты поддержали его в первом чтении, а 31 октября – во втором. 5 ноября документ передали президенту, а 7 ноября его вернули с подписью Зеленского.

Новости "Сегодня" писали, что решение о сокращении плана доходов принято из-за укрепления гривни, которое усложняет наполнение госбюджета.

Реклама

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что изменения в бюджет-2019 учитывают необходимость увеличить финансирование по отдельным бюджетным программам, в частности:

В тренде План "Б": Украина подготовилась к альтернативному реверсу газа

выделить средства на реорганизацию министерств;

предусмотреть дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд грн, что позволит обеспечить выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения. Решение об этом сначала принял Кабмин:

повысить уровень денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах. Так, расходы на национальную безопасность и оборону повысятся на 1,4 млрд грн;

увеличить финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций , на 500 млн грн;

на 500 млн грн; выделить 354,6 млн грн на поддержку чернобыльцев и 787 млн грн – на реабилитацию людей с инвалидностью.

При этом из-за низкого использования средств по программам поддержки агропромышленного комплекса их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн. Также освободились средства из-за снижения рождаемости, уменьшения стоимости "пакетов малыша" и увеличения доходов украинцев.

Мы сообщали, что Украина отстала от плана по доходам бюджета. План по поступлениям в казну в сентябре не был выполнен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама