Таможня отчиталась о штрафах: насколько ужесточились санкции

/ Фото: ГБР

В январе 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил, которые в денежном выражении составили 192 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Новой таможни.

При этом в ведомстве сообщили, что штрафы стали крупнее.

"Почти в четыре раза вырос средний размер штрафов по одному делу", – сказали в пресс-службе.

Помимо этого, выросло число изъятий товаров, которые пытались провезти через границу.

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"Если сравнивать показатели января 2020 года с январем 2019 года, дел с реально изъятыми товарами стало в 2,5 раза", – сообщили таможенники.

Там также рассказали, что в сравнении с январем 2019 года открыли в два раза больше дел по незаконному перемещению товаров, а также по уклонению от уплаты таможенных платежей.

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Ранее новости "Сегодня" писали о том, что исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни, которая объединяет Херсонское и Николаевское отделения, Александр Щуцкий опроверг обвинения в коррупции, назвав эти попытки манипуляцией.

Также мы сообщали о том, что за 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов – это на 1 млрд долларов больше, чем в 2018 году.

А новости "Сегодня" рассказали о том, как на Волыни задержали партию брендовой одежды на 13 млн грн, которую пытались провезти в качестве продукции для магазинов сэконд-хенда:

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