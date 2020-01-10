Нефьодов рассказал, сколько денег таможня передала в госбюджет

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

За 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов – это на 1 млрд долларов больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефьодов.

"Существенно больше было только однажды, в 2008 году, при пиковом кредитовании, огромном импорте из России и без оккупации и аннексии территорий (18,1 млрд долларов)", – написал он.

Нефьодов добавил, что таможня, пребывая на начальном этапе реформирования, работает существенно эффективнее, чем в 2008 году при "крепких предшественниках".

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"Налоговая нагрузка на доллар импорта возросла с 24 до 27 центов, на кг импорта – с 20 до 21 цента", – уточнил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что на таможнях Украины заработали новые сканеры, которые сканируют грузы всего за 20 минут, что в десять раз быстрее, чем ранее.

Также мы сообщали о том, что премьер-министр Алексей Гончарук, который анонсировал значительные изменения в работе фискальных органов, посоветовал главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову без колебаний увольнять всех коррупционеров, поскольку новая таможня должна работать принципиально по-другому.

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