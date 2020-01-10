Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

Нефьодов рассказал, сколько денег таможня передала в госбюджет

10 января, 20:17

Налоговая нагрузка на импорт выросла

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов / Фото: Кабинет министров Украины

За 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов – это на 1 млрд долларов больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефьодов.

"Существенно больше было только однажды, в 2008 году, при пиковом кредитовании, огромном импорте из России и без оккупации и аннексии территорий (18,1 млрд долларов)", – написал он.

Нефьодов добавил, что таможня, пребывая на начальном этапе реформирования, работает существенно эффективнее, чем в 2008 году при "крепких предшественниках".

Реклама

"Налоговая нагрузка на доллар импорта возросла с 24 до 27 центов, на кг импорта – с 20 до 21 цента", – уточнил он.

В тренде
Дело "Укрбуда" и политика НБУ: что будет влиять на рынок недвижимости-2020

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что на таможнях Украины заработали новые сканеры, которые сканируют грузы всего за 20 минут, что в десять раз быстрее, чем ранее.

Также мы сообщали о том, что премьер-министр Алексей Гончарук, который анонсировал значительные изменения в работе фискальных органов, посоветовал главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову без колебаний увольнять всех коррупционеров, поскольку новая таможня должна работать принципиально по-другому.

О том, как на Волыни задержали партию брендовой одежды на 13 млн грн, которую пытались провезти в качестве продукции для магазинов сэконд-хенда, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

коррупция госбюджет контрабанда таможня импорт Максим Нефьодов сканеры

Источник: Экономическая правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине проиндексируют пенсии: когда и как вырастут выплаты
В Украине проиндексируют пенсии: когда и как вырастут выплатыЭкономика
По продолжению
По продолжению "Северного потока – 2" в Европе пустили российский газЭкономика
Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 года
Пенсии, зарплаты, тарифы: все новшества 2020 годаЭкономика
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллара
Милованов рассказал, почему нельзя удержать курс доллараЭкономика
Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавили
Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавилиЭкономика
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробности
В Украине действуют новые тарифы на газ: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...