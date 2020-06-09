Таможня отмечает успехи в борьбе с контрабандой: сдвиги есть

О переменах на границе свидетельствует майское увеличение поступлений в казну

План мероприятий по ликвидации контрабанды и теневых схем в системе таможенных органов, где применяют в том числе и новаторские методы, показывает свою эффективность. Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук, сообщили в пресс-службе Минфина.

Там добавили, что такой вывод можно сделать по итогам заседания коллегии Государственной таможенной службы Украины при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности главы таможенной службы Игоря Муратова.

"Сдвиги в направлении борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне уже есть. План мероприятий по ликвидации таких явлений в системе таможенных органов постепенно воплощается в жизнь и показывает свою эффективность. Безусловно, в корне изменить систему невозможно за один-два месяца. Однако мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока полностью не очистим таможню от коррупции и контрабанды", – заявил Драганчук.

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По результатам работы в мае таможни перечислили в бюджет 27 млрд грн, выполнив 85,2% плана.

При этом отмечается, что лучшие индикативные показатели выполнения плана продемонстрировали Буковинская таможня с показателем 107%, далее следует Черноморская – 101%, Полесская – 91%, Галицкая – 89%, Азовская – 87%.

Также на коллегии были представлены два новых заместителя председателя таможенной службы – Андрей Павловский и Владислав Суворов.

По итогам заседания коллегии министр финансов дал ряд поручений руководителю таможенной службы, среди которых – стопроцентное выполнение плана поступлений таможенных платежей в госбюджет и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.

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Эти меры должны значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и ослабить коррупцию.

"Минфин и в дальнейшем будет ежедневно проводить мониторинг работы таможенной службы и оперативно реагировать на любые попытки противодействия реформированию таможни", – добавили в пресс-службе.

По данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 млрд долларов ежегодно, в связи с чем государственная политика должна быть направлена на развитие приграничной торговли и стимулировать выведение контрабандных потоков из тени.

Объемы потенциальной контрабанды с соседними странами в Украине в 2018 году достигли 7,067 млрд долларов, что на 35,9% больше соответствующего показателя за 2017 год.

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Объемы контрабанды на таможне оцениваются в 50-60 млрд гривен в год.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский намерен жестко бороться с контрабандистами.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая на границе с Венгрией произошли потасовки, куда стянули и военных. На пункте пропуска "Тиса", что на Закарпатье, водители и пассажиры около 50 транспортных средств с посылками итальянских заробитчан отказывались растаможить свой груз и перекрыли выезд из КПП для всех.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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