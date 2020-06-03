Зеленский о контрабанде на Закарпатье: "Маршрутчики выкручивали руки нацгвардии"

Закарпатской областью стал руководить бывший СБУшник и это сразу почувствовали на себе контрабандисты

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал столкновения нацгвардейцев с людьми на пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области. По его словам, силовики перекрыли один из контрабандных потоков, чем возмутились местные контрабандисты. Об этом он сказал на встрече с бизнесом в Хмельницкой области.

Он напомнил, что поставил главой Закарпатской области экс-чиновника СБУ Алексея Петрова, потому что любого руководителя области подкупают местные элиты и потом занимаются контрабандой.

"Их покупают, или запугивают, а раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, который был вторым-третьим в СБУ, человека, которого боятся по фамилии Петров, которого стороной обходят местные большие контрабандисты", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Петров провел операцию и остановил на границе "обычных украинцев", прекратив контрабанду.

"Они говорят: "Как так, мы 20 лет платим таможеннику 500 долларов и едем". А им не дают … Была большая очередь (на КПВВ "Тиса" – ред.). Они договорились автобусы между собой, сказали: "У вас завтра ничего не будет, никаких продуктов, никакого текстиля, ни кофе, если вы не будете нас пропускать по 500 долларов". А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально", – рассказал глава государства.

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По его словам, это происходит на все таможнях, такая себе проверка мощностей, другими словами – "кто кого", выдержит ли власть под натиском.

"То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, в Одессе… Сплошь и рядом контрабанда. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? Мол, "мы вас тут разнесем". Вот что происходило на Закарпатье. Потом увидели, что там было всего пять машин заговорщиков, а все остальные поняли – никто никого не пропустит", – сказал президент.

Зеленский заверил, что контрабандисты еще два-три года будут "штормить" Украину, но власть должна "поломать им хребет".

Как сообщали новости "Сегодня", 31 мая на границе с Венгрией произошли потасовки, куда стянули и военных. На пункте пропуска "Тиса", что на Закарпатье, водители и пассажиры около 50 транспортных средств с посылками итальянских заробитчан отказывались растаможить свой груз и перекрыли выезд из КПП для всех.

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