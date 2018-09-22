Тарифы на электричество: в НКРЭКУ рассказали, что будет с ценами

Цена для населения на электроэнергию не вырастет, а тарифы будут стабильными. Это одно из главных достижений обновленного состава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко рассказала, что Национальный регулятор не видит оснований для повышения цен.

"Регулятором не планируется в ближайшее время повышать цены на электрическую энергию для населения. И изменений, вообще любых изменений розничных цен в течение 2018 года мы не ожидаем. Я надеюсь, что мы будем жить стабильно в этом направлении", – отметила она.

По ее словам, для бытовых потребителей даже в 2019 году не планируется повышение тарифов.

Европейская ассоциация угля признала, что население сэкономило деньги на системе "Роттердам+". Цена на уголь, хоть и закладывалась в тариф, но была предельной. Поставщикам запрещалось ее повышать, поэтому украинцы сэкономили почти 40 млрд гривен.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, отметила, что у них "есть выводы экспертиз, которые подтверждают правильность формирования индикативной цены".

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Национальный регулятор планирует развивать газовые месторождения, привлекать инвесторов и выдавать лицензии поставщикам электроэнергии из альтернативных источников. В свою очередь, Евросоюз требует проводить энергореформу и создавать рынок электроэнергии, но этого не понимают некоторые политические силы.

Напомним, прошло почти 18 месяцев с тех пор, как НАБУ возбудило уголовное дело против председателя и членов НКРЭКП относительно принятия так называемой формулы "Роттердам+". До сих пор подозреваемых нет. Дело должно быть закрыто. Такое убеждение высказала адвокат Ирина Одинец.