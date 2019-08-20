Телефон даром: мошенники в Украине освоили новый способ интернет-обмана

От схемы уже пострадали больше тысячи человек

В Украине активизировались не только туристические мошенники, но и сетевые обманщики. В интернете распространяется новая схема выманивания денег. Как подсчитали специалисты по кибербезопасности, в Украине от этой аферы пострадали уже более тысячи человек.

Студентка Анастасия Вышомирская соблазнилась рекламой в интернете о продаже мобильного телефона всего за один доллар. Единственным условием акции был быстрый перевод символической суммы, мол, количество дармовых телефонов ограничено.

"Халява же – можно поучаствовать. Зашла на сайт, заполнила анкету: имя, фамилия, электронный адрес, номер карты, пароль. Сначала сняло один доллар, потом начало снимать какие‑то непонятные суммы по ночам", – рассказывает Анастасия.

Телефон девушка так и не получила, а мошенники украли с карточки около двух тысяч гривен. Получив горький опыт, девушка больше ничего не покупает в интернете.

Как отмечает директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов, эта схема выманивания денег стала очень популярной, а вернуть потерянные из-за нее средства очень сложно.

"Срочно нужно отписываться от этого сервиса. Если не получается связаться с сервисом, мы обращаемся в банк, закрываем карту, чтобы дальнейших списаний не происходило", – говорит Карпов.

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Сайтов, которые предлагают технику, гаджеты или фирменную одежду за доллар, больше сотни. Преимущественно они зарегистрированы в Нидерландах. В большинстве европейских стран эти ресурсы внесены в базу "хостинг с риском для безопасности".

В Украине же такой практики нет, потому эксперты советуют внимательно мониторить отзывы о ресурсе, прежде чем вводить персональные данные. Ведь найти мошенников почти невозможно. Кроме того, можно установить специальное дополнение, которое будет блокировать рекламу мошеннических сайтов.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев. Риск повышается, когда вы используете Wi-Fi в общественных местах.

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