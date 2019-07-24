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ТОП-3 афер, жертвами которых становятся курортники

24 июля, 19:15

Злоумышленники обворовывают туристов за границей и обманывают при обмене валют


Сезон отпусков – в самом разгаре. Украинцы едут отдыхать за границу, и ранее новости "Сегодня" советовали, как сэкономить в других странах. Также стоит быть бдительными, потому что на морях активизировались и мошенники.

Жительница Киева Елена с мужем отдыхала в Чехии. Во время прогулки по центру Праги к супругам подошел человек и предложил помощь.

 "Он обаял своей улыбкой, рассказал, как пройти, где варят вкусное пиво, мы ему доверились. Он нам предложил свои услуги в обмене евро на чешские кроны, пообещал хороший курс. В результате мы получили очень похожие на чешские кроны венгерские форинты. Они оказались в 13 раз меньше стоимости чешской кроны", – говорит жительница Киева Елена.

Обмен валют – классический вид мошенничества в туристических городах, напоминает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

"В чужих странах, в чужих городах с рук менять ни в коем случае нельзя. Вы не знаете этих людей, вас могут обмануть как угодно. Вам могут дать фальшивую купюру, всунуть вам купюры несколькими достоинствами ниже", – рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

На второй ступени угроз летнего отдыха – кражи в оживленных местах. Часто воры работают группами. Один толкает жертву, второй вырывает телефон и уходит. Другие при этом отвлекают, так что человек уже не понимает, куда делся гаджет.

На третьем месте ТОПа угроз летнего отдыха – пляжные кражи. В жару достаточно на несколько секунд закрыть глаза, чтобы вещи исчезли.

"Как часто люди засыпают на пляже? Это бывает довольно таки часто. При этом они забывают, то что у них вещи остаются без присмотра", – говорит Руслан Болгов.

Чтобы уберечь ценности на море, можно схитрить. Руслан Болгов предлагает их заворачивать в подгузник, который можно купить за 20 гривен.

"Открываем памперс и кладем туда телефон, ключи и заворачиваем все это. Завернули, заклеили липучками, ничего не выпадет. Вот у нас получилась лепешка, мы ее положили. Как вы думаете, сколько людей возьмут это? Я думаю, немного", – говорит блогер.

Документы же стоит оставлять в сейфе отеля. Там же – хранить и деньги. На пляж стоит брать мелочь на мороженое.

Новости "Сегодня" сообщали, что летний отдых может принести не только удовольствие, но и проблемы со здоровьем: простуда, мелкие травмы – царапины, внезапная головная боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а также выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей.

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Тег отдых, мошенники, отпуск, пляж, курорт

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