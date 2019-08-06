В понедельник, 5 августа, в ходе торгов курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

США объявили Китай "валютным манипулятором" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-06T03:31:05+03:00 Экономика В понедельник, 5 августа, в ходе торгов курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвиняет Китай в манипуляции валютой на фоне торговой войны стран. Об этом он написал в своем Twitter.

Отметим, китайский Народный банк решил опустить курс до минимума за десятилетие.

"Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "манипулирование валютой". Вы слышите, Федеральный резерв? Это серьезное нарушение, которое со временем сильно ослабит Китай", – прокомментировал американский лидер.

Так, в понедельник, 5 августа, в ходе торгов курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. В ходе торгов курс китайской валюты подешевел на 1,3%, до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это случилось после того, как Народный банк КНР установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар.

Реклама

Напомним, ранее американский лидер пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины.

В тренде Массовые расстрелы в США и непогода в Украине: итоги дня

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама