Теплая зима и нехватка влаги: Украине грозят проблемы с урожаем

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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С осени сразу в весну. Зима в Украину так и не пришла, говорят метеорологи. А перезимовка – важный период для растений. Отсутствие снега и мороза, безусловно, повлияет на украинский урожай, уверены эксперты.

Зима в Украине до сих пор не наступила

Каждая зима в Украине теплее предыдущей. За сто лет наблюдений среднегодовая температура в Украине выросла на 2°C. А в этом году зима до сих пор не наступила, говорит Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины.

"На сегодняшний день зима в Украине так и не наступила. Метеорологическая зима – это длительный период с минусовой среднесуточной температуры. Отдельные дни с незначительной минусовой температурой, которые были в декабре, перекрывались плюсовой. А сейчас наблюдается только температура выше нуля", – говорит Адаменко.

/ Фото: Facebook

Последний месяц зимы также будет теплым. В первой половине февраля будет небольшое похолодание, однако заморозками его назвать нельзя, говорит Адаменко. Вторая половина месяца будет теплее, но с достаточно большими осадками в виде дождя и мокрого снега.

"Заморозки превращаются в экзотику"

Перезимовка – это важный период для растений и для формирования будущего урожая, отмечает Татьяна Адаменко. Однако этой зимой никаких рисков для озимых культур не возникало.

"Главный риск – это вымерзание. А из-за потепления, которое наблюдается уже тридцатый год, подобные риски превращаются в экзотику и становятся все реже. Тем более этой зимой вообще не было длительных заморозков. На сегодняшний день все, что посеялось на полях – осталось, ничего не пропало", – говорит Адаменко.

А если в феврале и будут морозы, то озимые культуры способны выдерживать достаточно низкие температуры. Это зависит от растения – от того, насколько оно накопило питательных веществ, чтобы пережить зиму.

фото: КП СЗН Печерского района

"Мы ожидаем похолодание до 9-10 февраля в северной части Украины, но его нельзя назвать морозами для нашего климата, и оно будет кратковременным. Можно сказать, оно никак не повлияет", – отмечает Татьяна Адаменко.

Однако есть другие риски. Морозы убивают возбудителей болезней и вредителей. А если их нет, можно ожидать больше грызунов и болезней растений. Болезни и грибок могут поразить не только посевы, но и фруктовые деревья, говорит Данил Левченко, директор фермерского хозяйства "САД".

"Не так страшно, что какие-то деревья рано зацветут из-за раннего тепла, как грибок, который может нанести намного большего вреда. Не от всех его видов можно избавиться. Пока сложно сказать, что будет с урожаем фруктовых, это будет понятно ближе к апрелю" – говорит Данил Левченко.

Растениям не хватает влаги

Вторая половина 2019-го года была засушливой, говорит Адаменко. В грунте уже длительное время наблюдается дефицит воды. Это тоже может негативно повлиять на рост растений.

"У нас впереди еще февраль и март – два месяца холодного периода. Если за это время в Украину придут существенные осадки, то риск снимается. Но на сегодня такой уверенности нет. Половина февраля, по прогнозам, будет с недостаточными осадками, чтобы компенсировать дефицит, которые появился на конец осени. А в марте может быть что угодно. Были годы, когда выпадало 1,5-2 нормы", – отмечает Татьяна Адаменко.

Фото: REUTERS/Regis Duvignau

О катастрофическом нехватке осадков говорят и экологи. Последние четыре года водоемы наполняются на 70% от нормы, говорит Александр Чистяков, председатель Национального Экологического совета Украины. Это нарушает гидрологический цикл, водоемы больше загрязняются. С 1991 года в Украине исчезли 10 тыс. малых рек. Из-за этого растения недополучают влаги.

"Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке подсчитали, что в будущем длительные тепловые волны могут охватывать все крупнейшие продовольственные регионы одновременно. Украина среди наиболее уязвимых стран. Риск роста количества аномально жарких дней уже в 20 раз больше. Это повлияет на урожайность и вообще угрожает продовольственной безопасности не только Украины, но и мира в целом", – говорит Наталья Гозак, генеральный директор ГО "Экодия".

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