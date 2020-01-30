В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль

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В нынешнем году, зима, похоже, закончится, так толком и не начавшись: большинство экспертов изменили свои прогнозы о февральских морозах и уже говорят о приближающейся весне. Впрочем, они не исключают, что во второй половине месяца холода ненадолго вернутся.

Климат меняется

Ученые-климатологи обращают внимание, что зимы в Украине с каждым годом становятся все теплее.

"Нынешняя зима не стала исключением, как и прогнозировалось, она оказалась теплее предыдущей, были небольшие температурные качели с неустойчивым снежным покровом. В дальнейшем мы не видим в феврале снежного покрова и сильных похолоданий", – рассказала нам завотделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

С ней согласна и завотделом прикладной метеорологии и климатологии того же института Вера Балабух.

"Ожидаем, что февраль окажется аномально теплым, то есть, практически весь месяц среднемесячная температура будет положительной, это на 2-3 градуса выше нормы. Но возможно много осадков, как в первой, так и во второй половине февраля, причем из-за теплой погоды в виде дождя и мокрого снега", – прогнозирует Вера Балабух.

Но она опасается, что во второй половине февраля – начале марта в Украину таки прорвется холодный воздух из Арктики, который принесет сильные морозы. По словам Балабух, теплый воздух с Атлантики пока успешно оттеснял от Украины арктический холод, но влияние теплых воздушных масс постепенно ослабевает.

Ученый напомнила, что в прошлом году воды Атлантического океана, особенно в его северной части, прогрелись выше нормы на 700 м и более, кое-где – до 2 км вглубь, такой высокой температуры воды еще не было. Нагретые Атлантикой воздушные массы заходили далеко за границы полярных широт. Причина нагрева – антропогенная (человеческая) деятельность, прежде всего продолжающийся выброс парниковых газов. А в Украине климатические изменения идут вдвое быстрее глобальных.

Украинский гидрометцентр и погодные сайты

Не видят в феврале настоящей зимы и в Украинском гидрометцентре, об этом сайту "Сегодня" сообщил его замдиректора Анатолий Прокопенко.

"Среднемесячная температура февраля прогнозируется на уровне 0-3 градусов мороза, но в южных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму будет теплее – 0-3 градуса выше ноля в среднем по месяцу, – конкретизировал Анатолий Прокопенко. – Это на 1,5-2 градуса выше, чем в предыдущем 30-летнем базовом периоде наблюдений – с 1981 по 2010 годы. Среднемесячное количество осадков в феврале ожидается от 22 до 70 мм в зависимости от региона, что составляет 70-80% месячной нормы. В горах Карпат и Крыма – до 108 мм, или до 90% месячной нормы. Больше осадков выпадет в западных регионах, меньше – в южных и восточных".

По словам Прокопенко, такая погода соответствует не февралю, а началу марта. И если бы не облачность, то днем могло быть +10 и выше. А снег не образует снежного покрова, так как, вероятнее всего, осадками окажутся дожди и дожди с мокрым снегом, снежить по-настоящему будет только в горах и предгорьях Карпат. Вторая половина месяца ожидается более холодной и дождливой, чем первая.

Усредненный прогноз синоптических сайтов на февраль показывает, что месяц будет не только не по-зимнему теплым, но и весьма дождливым: в общей сложности наберется всего неделя без осадков. Снегодожди, приход которых прогнозируется уже к концу января, перейдут и на февраль. Его первая неделя ожидается "мокрой", но теплой, днем 4-8 градусов тепла, в зависимости от региона, ночью 0-2 градуса выше ноля. Ближе к середине февраля похолодает, а осадков станет меньше. Затем снова потеплеет, днем даже до +12 градусов в южных областях, до +6-8 градусов в остальных регионах, но дожди со снегом с 15 по 20 февраля усилятся. Еще одна волна холода с ночными морозами до -5 градусов возможна с 20 по 25 февраля, и затем уже постепенно "запахнет весной".

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Народный синоптик

Главный народный синоптик Украины Леонид Горбань подтвердил свой прогноз по поводу обильных осадков в феврале, но откорректировал его в части температуры. По расчетам Горбаня, мокрый снег при плюсовой температуре ожидается с 1 по 4 февраля, затем похолодает до -3-6 ночью, осадки прекратятся. Такая температура продержится до середины месяца, затем 3-5 дней подряд Горбань обещает снегопад, возможно, переходящий в дождь, который будет то слабеть, то усиливаться. Последняя декада февраля ожидается более теплой, среднесуточная температура около ноля градусов, с небольшим мокрым снегом в конце месяца.

"Февраль, похоже, будет более теплым, чем прогнозировалось. Пока сложно объяснить аномалию нынешней зимы, непонятны причины, почему хорошо просчитываемые сильные волны арктического холода в этом году не доходят до Украины. Возможно, виной тому человеческая деятельность, влияние которой ранее было незначительным. Или даже начинающиеся климатические войны, о которых мы можем только догадываться", – резюмировал Леонид Горбань.

Весна, по расчетам Горбаня, окажется затяжной: фактически март будет продолжением февраля: пасмурно, сыро и прохладно, с дождями, хотя и без больших морозов.

О том, как "взбесилась" погода в мире, смотрите в сюжете

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