Рост курса доллара и обновленные гривни: чего украинцам ждать в феврале

/ Фото: Сегодня

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В последний месяц зимы синоптики обещают до +15 тепла, в оборот поступит обновленная двухсотгривневая купюра, с улиц окончательно исчезнут таксофоны, а доллар продолжит идти вверх. Сайт "Сегодня" рассказывает, каких изменений ждать украинцам в феврале.

Курс доллара

Эксперты прогнозируют, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен (напомним, на пятницу, 31 января Национальный банк определил официальный курс 24,92 гривни за доллар), а колебания валютного курса только усилятся.

"В феврале будет происходить девальвация гривни. Курс превысит 25 грн. за доллар. При этом будут расти колебания валютного курса. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк", — рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний добавляет, что украинская гривня корректируется с начала года. К тому же, на курс влияет и распространение коронавируса.

"Стоит ожидать, что рынки в ближайшие недели (как минимум) еще будут оставаться во власти страхов перед экономическими последствиями распространения вируса. Это означает, что гривня вслед за другими рисковыми активами останется в состоянии "фиксации прибыли". Дальнейший рост доллара способен отправить пару USD/UAH в область 25.50-25.80, где курс стабилизировался с марта по июль 2018. В то же время страхи могут так же быстро улетучиться, как и появились. Не исключено, что гривня еще может крепко уцепиться за отметку 25.0", — отметил Позний.

Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра также поясняет, что в феврале на курсообразование будет влиять много факторов, в частности замедление объемов экспорта недрагоценных металлов и увеличения их закупок из-за рубежа, сокращение экспортных поставок агропродукции из-за снижения темпов роста в сельском хозяйстве. Но, в то же время, к Украине начали присматриваться инвесторы для долгосрочных вложений, что поможет сохранить гривне стабильную позицию.

"Учитывая мягкую монетарную политику мировых центральных банков и склонность инвесторов к рисковым активам, поток долгового капитала продолжится и курс доллара в Украине в феврале текущего года будет колебаться в диапазоне 24-25 гривен с постепенным ростом до верхнего значения коридора", — отметил Бардась.

Обновленная купюра

В Украине постепенно обновляют старые купюры и вводят купюры с новым номиналом. Так, в стране уже появились бумажные 1000 гривен, а с декабря ввели в оборот монеты номиналом 5 грн.

Помимо этого, с 25 февраля 2020 года появятся купюры 200 гривен обновленного дизайна. Он предполагает усовершенствованную систему защиты, а по внешнему виду наследует банкноты нового поколения номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Цветовая гамма и размер купюры останутся прежними, а вот портрет Леси Украинки перенесут ближе к центру. Новые банкноты должны заменить изношенные, которые были выпущены в 2007 году.

Отключение тепла

Уже с 1 февраля НАК "Нафтогаз Украины" может остановить газоснабжение 37 производителей тепла, которые не рассчитываются за получения газа. Компании задолжали уже порядка 454,4 млн грн.

Наибольшее количество компаний-должников, по данным "Нафтогаза Украины", в Одесской, Харьковской и Киевской областях. В частности, без тепла могут остаться некоторые районы почти половины областных центров и столицы – Киева, Днепра, Одессы, Полтавы, Сум, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Николаева, Житомира.

Прекращение авиасообщения с Китаем

Как известно, сейчас в Китае стремительно распространяется смертельно опасный коронавирус. Из-за этого с 3 февраля Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Прямое авиасообщение будет прекращено, пока ситуация не стабилизируется.

Кредиты для бизнеса

В правительстве приняли постановление, которое запустит программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для микро- и малого бизнеса.

Отмечается, что государственная программа поддержки позволит участникам получать до 1,5 млн грн под 5, 7 или 9% для создания собственного бизнеса.

Исчезновение таксофонов

С 1 февраля "Укртелеком" прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. В компании объясняют, что современные технологии связи не оставляет места для таксофонов.

Сейчас сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит всего около 2,5 минуты разговоров.

Погода на февраль

Зима в этом году выдалась удивительно теплой и бесснежной. Такая тенденция, скорее всего, сохранится и в феврале. Согласно прогнозам, месяц будет не только не по-зимнему теплым, но и весьма дождливым. Ближе к середине февраля похолодает, а осадков станет меньше. Затем снова потеплеет

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