Тимошенко рассказала о причинах кризиса в энергетике

На сегодняшний день в украинской энергетике реальная катастрофа.

Об этом заявила Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010) в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я не преувеличиваю... Я хочу очень четко назвать, в чем причины такой истории", – отметила она.

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По словам политика, пять причин кризиса очевидны.

"Причина номер один. Мы, Украина, производим столько электроэнергии, что нам достаточно полностью 100% самим, у нас есть излишки и мы можем даже экспортировать значительно больше, чем сегодня, если бы были технические возможности. И причина номер один в том, что новая власть, которая пришла начинает покупать электроэнергию за границей", – сказала Тимошенко.

Лидер ВО "Батькивщина" считает, что с первой причиной очень легко справиться. По ее словам, нужно на законодательном уровне запретить импорт электроэнергии в Украину.

"Вторая причина. Наступил полный дисбаланс в системе нашего внутреннего рынка вследствие импорта электроэнергии. Нам нужно сейчас разобраться, какие возникли дефициты, срочно их погасить и привести в порядок все энергетические балансы без привлечения электроэнергии из других стран", – заявила Тимошенко.

"Третье. Что очень важно. Мы можем экспортировать электроэнергию. Но для этого у нас не хватает технических возможностей. Нам необходимо эти технические возможности усиливать. Это инвестиции. На нужно дать гарантии инвесторам. На необходимо создать проекты, которые обеспечат возможность экспортировать больше электроэнергии в другие страны", – заявила она.

Четвертой причиной, по мнению Тимошенко является остановка экономики вследствие эпидемии коронавируса.

"Снижен объем потребления. Что нужно сделать? Необходимо пропорционально для всех видов генерации снизить право продавать на рынке", – подчеркнула она.

Последней причиной Тимошенко считает зеленую энергетику. По ее словам, если государству интересна зеленая энергетика и, если государству необходимо инвесторов удерживать и привлекать, то нужно купить эту энергетику на бюджетные организации по той цене, которую дали.

"И пусть бюджет оплачивает, понимая, что это социальная программа, что это программа сохранения нашей планеты", – резюмировала она.

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Ранее Лидер "Батькивщины" заявила, что принятое решение об остановке импорта электроэнергии на время общенационального карантина и на 30 дней после его окончания является недостаточным.

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