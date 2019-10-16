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Тимошенко требует от Рады отменить поправку Геруса об импорте электроэнергии из России

16 октября, 20:05

Лидер "Батькивщины" зарегистрировала в парламенте законопроект об отмене поправки

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко / Фото: AFP

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки депутата от "Слуги народа", главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России .

Как пишет "Главком", проект закона о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" (относительно импорта электрической энергии) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады №2236-1. Среди соавторов законопроекта – Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. Наливайченко подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВТ. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

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Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали проект закона о внесении изменения к Закону Украины "О рынке электрической энергии" (рег.номер 2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.

Напомним, экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что европейские партнеры могут отказаться от Киева из-за торговли с Россией .

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