Украина импортирует электроэнергию из России в интересах олигарха Коломойского – иностранные СМИ

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По инициативе главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ в интересах олигарха Игоря Коломойского. Об этом идет речь в материале I’Europeenne de Bruxelles "Зачем олигарх Коломойский помогает Путину отменить санкции за аннексию Крыма?"

Автор материала отмечает, что после начала агрессии России против Украины, страна ввела против РФ санкции, а также прекратила импорт электроэнергии. Но в сентябре этого года украинский парламент внес изменения в законодательство – принял "поправку Геруса", которой разрешил импорт тока из Беларуси и России. Притом, что страна в нем не нуждается, поскольку в Украине большой профицит мощностей в производстве электроэнергии.

"Это очень странный поступок, потому что Украина не нуждается в импорте электроэнергии. Она имеет дешевую электроэнергию с атомных электростанций и сама экспортирует электроэнергию в Европу. В прошлом году самые крупные поставки были в Венгрию, Польшу и Молдову. Всего за 2018 год Украина заработала на экспорте электроэнергии $331,9 млн. И, примерно, столько же может заработать на экспорте электроэнергии в 2019 году. Зачем ей электроэнергия из России?", – задается вопросом автор.

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По его мнению, ответ на него следует искать в том, кто предложил эту поправку к законопроекту и кто выиграл от ее принятия. Автор сообщает, что поправка, разрешившая импорт электроэнергии из РФ, была внесена по инициативе главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, которого эксперты считают лоббистом интересов олигарха Игоря Коломойского.

"Кто такой Герус? Президент Ассоциации энергетикиУкраины Александр Трохимец пишет на своей странице в Facebook, что парламентарий Андрей Герус связан с олигархом Игорем Коломойским. Это один из самых богатых бизнесменов Украины. Согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", который составляет список ста (100) самых богатых людей Украины, Игорь Коломойский в прошлом году занял второе место по величине своего капитала. У Коломойского есть промышленные и финансовые активы. Он так же является конечным бенефициаром через оффшорные компании популярного в Украине телеканала "Студия 1+1". На этом телевизионном канале много лет выступал комик Владимир Зеленский, который стал президентом Украины весной 2019 года", – сообщил автор материала.

Он также напомнил, что во время принятия поправки Андрей Герус убеждал депутатов, что импорт электроэнергии из России позволит демонополизировать рынок и значительно снизить тарифы на электричество в Украине. Однако не сообщил, что пользоваться дешевой электроэнергией из России, которая захватила Крым и Донбасс, будет олигарх Игорь Коломойский – эта электроэнергия идет на принадлежащие ему предприятия, а непосредственно импорт осуществляет контролируемая олигархом компания.

"Но теперь мы об этом знаем. 1 октября Украина начала коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляла фирма "Юнайтед Энерджи", которая входит в сферу контроля предпринимателя Игоря Коломойского", – подчеркнул автор.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По утверждению Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября группа народных депутатов Украины зарегистрировала законопроект об отмене импорта электроэнергии из РФ (рег. номер 2236).

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