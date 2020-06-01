Тищенко показал имущество: сколько часов, квартир и миллионов у обаятельного нардепа

Народный депутат в 2019 году заработал более полумиллиона гривен и указал 7,9 млн гривен сбережений

Алла Барановская и Николай Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

В Украине, где растет число людей, которые декларируют свою имущество и платят налоги, заместитель главы фракции "Слуга народа", народный депутат Украины Николай Тищенко подал декларацию, в которой указал, что за 2019 год заработал 596 тыс. 154 грн.

Как указано в его декларации, в прошлом году он получил:

174 тыс. 117 грн зарплаты народного депутата;

156 тыс. 778 грн возмещения выплат, связанных с исполнением депутатских полномочий;

30 тыс. 726 грн компенсации за проезд;

180 грн на служебные командировки по Украине от управления делами аппарата Верховной Рады;

22,3 тыс. грн от партии "Слуга народа".

40 тыс. 694 грн зарплаты по совместительству в компании "Свит" ЛТД;

80,8 тыс. грн – от компании "Производственно-коммерческая фирма "Римид";

2,66 тыс. грн выплат от компании "Контрамарка Украина";

68 тыс. грн дополнительного блага от "Самсунг Электроникс Украина";

166 грн процентов в банке "Глобус".

Кроме того, Тищенко хранит в банке "Глобус" 29,7 тыс. грн, 10 евро, еще 17 грн в ПриватБанке. У него есть 1,5 тыс. долларов в Bank of America (Майами, США).

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При этом сбережение наличными народного депутата составляют 7,9 млн грн, 37 тыс. долларов и 11 тыс. евро.

С февраля 2018 года Тищенко пользуется квартирой в Киеве площадью 158,1 кв. м, стоимость которой составляет 7,55 млн грн. Это жилье официально принадлежит Виталию Ситаку.

Помимо этого, в пользовании Тищенко значится еще одна квартира площадью 53,4 кв. м, которая является собственностью его отца.

Также народный избранник с 2014 года владеет совместно (с долей 25,55%) еще с тремя гражданами Украины нежилым помещением в Киеве площадью 283,5 кв. м.

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23 августа 2019 года нардеп купил авто Mercedes-Benz S400 (2019 года выпуска) за 2 млн 635 тыс. грн. С июня 2018 года пользуется автомобилем Audi A8, принадлежащем его отцу.

В добавок, у Тищенко есть коллекция хронометров престижных марок – он задекларировал 3 часов Rolex, 2 часов Audemars Piguet, 2 часов Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham.

С 2006 года Тищенко совместно с Владимиром Шапенко владеет торговыми марками "ресторан-бар Сейф", "Ришелье", "Велюр", "Наша карта".

С 2007 года он значится совладельцем "суши-бар Пушистый", с 2009 года – "Тургенеф", с 2010 года – "Супермодель года", с 2013 года – "ресторан "Три вилки", с 2015 года – "Coin organic cuisine restaurant", а с 2017 года – "Coin".

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С 2011 года Николаю Тищенко принадлежит торговая марка "facebook cafe", с 2017 года – "Bar Lobby", "Бар цветов от Николая Тищенко", c 2018 года – "Nikolay Tishchenko restaurants since 1998", с сентября 2019 года – ТМ "Wlunch" совместно с компанией "Инвест новация", конечным бенефициарным собственником которого является Степан Черновецкий.

В декларации у него указано, что в 2019 году он по совместительству был генеральным директором компаний "ПКФ "Римид" и "Свит" ЛТД.

Тищенко является членом "Всеукраинского благотворительного фонда Николая Тищенко", входит в руководство Киевской федерации пляжного и классического волейбола и Ассоциации пляжного волейбола Украины.

Супруга Тищенко Алла Барановская в 2019 году заработала:

293,2 тыс. грн от предпринимательской деятельности;

150 тыс. грн от предоставления имущества в лизинг от компании "Компания "Конкорд";

1,9 тыс. грн призовых выплат от компании "Тотал Маркетинг Эдженси";

193 грн процентов в банке "Глобус".

У нее есть 901 грн в банке "Глобус", 38 грн в ПриватБанке. Хранит наличными 908 тыс. грн и 15 тыс. долларов.

С января 2019 года Барановской принадлежит 50% в компании "Дружба Бранч" (ресторанный бизнес), 50% – в компании "Кеплер 452" (ресторанный бизнес).

С конца 2018 года – 30% в компании "Производственно-коммерческая фирма "Римид" (ресторанный бизнес), 28,75% в компании "Свит ЛТД" (ресторанный бизнес), совладельцем в которых также выступает Владимир Шапенко.

Барановская с 2017 года владеет квартирой в Киеве площадью 74,4 кв. м, земельным участком площадью 1000 кв. м. Совместно с тремя гражданами владеет нежилыми помещениями площадью 348,2 кв. м в столице. В 2016 году она приобрела Mercedes-Benz CLA250 (2014 года).

Супруга Тищенко задекларировала брендовую одежду. В частности, в ее гардеробе имеется куртка Yves Salomon, сумки Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, клатчи от Valentino, Dior, Chanel, кольцо с бриллиантами и серьги с бриллиантами Tiffani&Co, кольцо и браслет Cartier, кольцо Bulgari, 2 часов Rolex, часы Cartier, Tiffany&Co, Bulgari, Audemars Piguet.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что заместитель главы фракции Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Корявченков, известный до этого как актер студии "Квартал 95" с псевдонимом "Юзик" обнародовал декларацию о доходах за 2019 год.

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