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Тиски для должников: алиментщиков в Украине принудительно отправят на работу

Сегодня, 15:25

Журналисты выяснили, что грозит тем, кто продолжает уклоняться от уплаты долга

Тиски для должников: алиментщиков в Украине принудительно отправят на работу Экономика Журналисты выяснили, что грозит тем, кто продолжает уклоняться от уплаты долга


 

В Украине теперь принудительно устраивают на работу должников по выплатам на содержание ребенка. Журналисты "Сегодня" выяснили, как в таких случаях подбирают вакансии и что грозит, если игнорировать работу. 

Харьковчанка Наталья с ужасом вспоминает 10 лет совместной жизни с первым мужем, который поднимал на нее руку. В этом браке у пары родилась дочка, но после развода бывший муж Натальи отказался платить алименты. 

Таких злостных неплательщиков в Украине насчитало 108 тысяч. Чтобы они рассчитывалась с долгами, Министерство юстиции совместно со Службой занятости внедрило программу, по которой должников принудительно устраивают на работу.

"Преимущественно на данный момент востребованы больше рабочие профессии, но в принципе можно найти работу почти в каждой сфере", – говорит заместитель главы Госслужбы занятости Роман Криган.

Если алиментщику предлагают пойти в дворники, продавцы или строители, а нужной квалификации нет, то "соискателя" бесплатно переучат.

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А вот если должник и после трудоустройства не будет платить алименты, его могут привлечь к ответственности на два года и отправить за решетку. Актуальны и предварительные средства принуждения, например, пеня.

"Если у человека долг перед ребенком – более года, то сумма автоматически пересчитывается в сторону увеличения. Пеня – плюс 20%. При чем второму родителю не надо бегать в суд и ждать решения", – рассказал министр юстиции Павел Петренко.

В случае, когда срок задолженности превышает два года, пеня соствляет 30%, три года – 50%.

Таким образом, за пять лет бывший муж Натальи задолжал дочери 55 тысяч гривен. Поэтому новую инициативу от государства женщина восприняла позитивно. Если окажется, что ее экс-супруг устроен неофициально или получает зарплату в конверте, государство оштрафует еще и работодателя – на 11 тысяч гривен, а после – будет регулярно проверять эту фирму.

Напомним, в 2018 году государство взыскало с алиментщиков более 4,5 млрд гривен – вдвое больше, чем было в 2017 году. В целом с момента принятия закона о защите прав детей более 20 тысяч родителей выплатили свой долг. Это 12% от общего количества.

В целом в Украине были приняты два пакета законов, которые запрещают тем, у кого есть полугодовая задолженность в оплате алиментов, выезжать за границу, использовать оружие, водить авто и занимать руководящие должности на государственной службе. Эти санкции действуют уже год. Сайт "Сегодня" выяснил, как наказывают неплательщиков алиментов и насколько это действенно.

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Тег работа, долги, должники, алименты, минюст, трудоустройство, служба занятости, задолженность

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Источник:

Сегодня

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