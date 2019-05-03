Тома Фиала: отсрочка с запуском рынка электроэнергии может плохо повлиять на отношения Украины и ЕС

Реальный рынок электроэнергии можно ввести в Украине, несмотря на некоторые пробелы в работе антикоррупционных органов и Антимонопольной комиссии, говорит глава Dragon Capital

Фото: Pixabay

Открытие рынка электроэнергетики в Украине является очень принципиальным для обеих сторон, как для Украины, так и ЕС. А отсрочка в запуске рынка негативно повлияет на взаимоотношения Украины и Евросоюза.

Такое мнение высказал глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, пишет УНИАН.

"Уже был принят закон, который внедряет этот рынок с 1 июля. Парламент принял его давно, и в последний момент отказываться от его имплементации было бы совсем неправильно со стороны украинского руководства. Хочется все же переходить на рыночные условия, что будет способствовать развитию украинской экономики. Так работает вся Европа", – отметил Томаш Фиала.

По его словам, отсрочка в вопросе своевременного запуска рынка электроэнергии (1 июля 2019), безусловно, негативно повлияет на отношения с ЕС и выполнение плана Украины по Ассоциации с ЕС, а также ухудшит инвестпривлекательность Украины.

"Потенциальная отсрочка негативно повлияет и на инвестиционную привлекательность сектора энергетики и Украины в целом. Потому что это показывает нас со стороны ненадежного и непредсказуемого партнера. Мы этот закон приняли, подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС и за два месяца до его вступления в силу отменять или делать отсрочку будет совсем нелогично и неправильно. Это покажет, что Украина не способна быть предсказуемым партнером, и негативно отразиться на привлечении инвестиций в страну", - уверен он.

По его словам, реальный рынок электроэнергии можно ввести в Украине, несмотря на некоторые пробелы в работе антикоррупционных органов и Антимонопольной комиссии и уровень монополии в этом секторе.

"Все равно остается НКРЭКУ. Есть похожая ситуация в других европейских странах. Например, во Франции, где атомная госкомпания производит 70% электроэнергии. Поэтому есть Антимонопольный комитет и регулятор. Есть другие рынки распределения энергии. Там вообще есть натуральные монополии. Поэтому это все регулируется и в других странах. Не надо здесь изобретать велосипед или искать причины, почему в Украине нельзя вводить рынок электроэнергии. У нас во многих отраслях есть открытый рынок и там где он открыт, туда больше всего идет внутренних и внешних инвестиций", - подчеркнул Томаш Фиала.

Как сообщалось, 22 апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в совместном письме Главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского Энергетического Сообщества Янеса Копача, Главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де отряда, управляющего директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

Ранее сообщалось, что оператор системы передачи (ГП "НЭК "Укрэнерго") и оператор рынка (ГП "Энергорынок") в рамках подготовки к запуску нового рынка электроэнергии начали осуществление тестовых операций по купле-продаже электрической энергии.

В Украине с 1 июля 2019 запланировано введение нового рынка электрической энергии, который имплементирует директивы ЕС и нормы Третьего энергопакета ЕС. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн. евро от Европейского Союза в 2019 году.

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