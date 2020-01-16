Торговая сделка США и Китая подстегнула цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок повышаются после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Ожидается, что эта сделка между будет способствовать стабилизации отношений между странами.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по киевскому времени составила 64,28 доллара за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,52% – до 58,11 доллара за баррель.
Цены на нефть накануне, 15 января, снижались до минимумов за шесть недель после публикации еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.
Как сообщалось, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на 200 млрд долларов в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.
Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявлял, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.
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