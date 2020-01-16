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Торговая сделка США и Китая подстегнула цены на нефть

16 января, 10:11

До этого черное золото било рекорды дешевизны

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Цены на нефть эталонных марок повышаются после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Ожидается, что эта сделка между будет способствовать стабилизации отношений между странами.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по киевскому времени составила 64,28 доллара за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,52% – до 58,11 доллара за баррель.

В тренде
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Цены на нефть накануне, 15 января, снижались до минимумов за шесть недель после публикации еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Как сообщалось, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на 200 млрд долларов в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Видео: Reuters

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявлял, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе. Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

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