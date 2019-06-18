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Торговая война США и Китая ударит по Украине: эксперт прояснил детали

18 июня, 08:51

Падение американского и китайского производства будет иметь последствия для других стран

Фото: REUTERS/Jason Lee
Фото: REUTERS/Jason Lee.

Обострение торговой войны Китая и США - двух крупнейших экономик мира – отразится не только на этих двух странах, но и на мировой торговле в целом. В том числе, под влиянием ситуации окажется и Украина, объяснил в комментарии сайту "Сегодня" президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

"Считается, что сейчас есть вероятность начала большой мировой торговой войны между Китаем и США. Каждая из этих стран сейчас вводит все новые пошлины на товары происхождением из той страны, с которой она "воюет". Значит, в обеих странах будет падать производство и ВВП. Но эти страны закупают сырье и различные другие товары в третьих странах. В частности, Украина поставляет в Китай железную руду и другие товары. Если рост экономики будет происходить медленнее, значит, закупаться будет меньше товаров и у нас будет меньше их производиться. То есть влияние торговой войны на экономику нашей страны тоже будет", – сказал Козак.

Напомним, с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

А подробнее о том, что ждет нашу экономику, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы".

К слову, ране эксперты также отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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Тег экономика, Китай, США, Украина, пошлины, торговая война, влияние

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Источник:

Сегодня

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