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США готовы ввести пошлины на товары Китая

17 июня, 17:39

Общая сумма налогов составляет 300 миллиардов долларов

Белый дом
Белый дом. Фото: Pixabay

США готовы ввести пошлины на импорт китайских товаров и услуг общей суммой в 300 млрд долларов если торгового соглашения с Китаем не будет. Об этом заявил министр торговли Соединенных Штатов Америки Уилбур Росс.

"Мы, в конце концов, заключим сделку. Но если этого не произойдет, президент будет только рад продолжать реализацию мер по пошлинам, о которых мы объявляли", — отметил Росс.

По его словам, речь идет в том числе и о решениях, исполнение которых Вашингтон временно отложил. Министр торговли также указал на готовность США ввести пошлины на импорт продукции автомобилестроительной промышленности из Китая и Европейского союза.

"Ситуация на авторынке США на данный момент является самой здоровой в мире. На китайском рынке наблюдается обвал, на европейском рынке — замедление", — пояснил свою мысль Росс и уточнил, что США рассчитывают за счет пошлин стимулировать приток иностранных инвестиций на свой авторынок.

Глава Минторга повторил свое мнение о том, что США и Китай заключат торговое соглашение, но в ходе переговоров делегаций, а не на встрече президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 28–29 июня в японской Осаке.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

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Тег Китай, США, пошлина, налог, торговая война

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