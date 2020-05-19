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Торговля после Brexit: Британия утвердила глобальный тарифный план

19 мая, 11:47

Денис Беспалов

Лондон больше не будет использовать внешний тариф ЕС для торговли со странами за пределами содружества

Великобритания разработала глобальный тарифный план для торговли со странами, которые не входят в Евросоюз. Этот документ заменит общий внешний тариф ЕС, который использовал Лондон до выхода Британии из содружества. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, согласно новому торговому режиму, 60% торговли будет осуществляться без тарифов, по сравнению с 47% в настоящее время.

Тарифы сохранятся на такие сельскохозяйственные продукты, как говядина, баранина и птица, плюс 10% тариф на автомобили. Такие изменения планируют ввести для поддержки этих двух отраслей экономики.

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"Мы поддерживаем британскую промышленность и помогаем бизнесу преодолеть беспрецедентные экономические вызовы, которые создал коронавирус", - заявил министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Кроме того, Великобритания ведет торговые переговоры с ЕС, стремясь подписать соглашение в стиле Канады, которое устранит большинство тарифов и квот на товары, но введет новые барьеры, такие как таможенное оформление документов.

Как известно, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

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