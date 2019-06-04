Трамп анонсировал "очень содержательное торговое соглашение" между США и Британией
Президент США отметил, что не может назвать конкретных сроков
Вашингтон и Лондон смогут заключить содержательное двустороннее торговое соглашение после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время круглого стола с участием крупных компаний из обеих стран.
"Я думаю, что мы заключим очень и очень содержательное торговое соглашение, которое также будет очень справедливым, чего, как мне кажется, хотят обе страны", – сказал он в ходе выступления, которое транслировал телеканал Sky News.
Трамп отметил, что не может назвать конкретных сроков, но добавил, что существует "прекрасная возможность укрепить это партнерство".
Во встрече участвуют руководители пяти британских и пяти американских компаний: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.
Напомним, Трамп находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом. По словам президента США, он поддерживает Brexit, если выход из ЕС будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире.
Первый день его визита завершился торжественным банкетом с королевой в Букингемском дворце.
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