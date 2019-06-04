Трамп анонсировал "очень содержательное торговое соглашение" между США и Британией

Президент США отметил, что не может назвать конкретных сроков

Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool.

Вашингтон и Лондон смогут заключить содержательное двустороннее торговое соглашение после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время круглого стола с участием крупных компаний из обеих стран.

"Я думаю, что мы заключим очень и очень содержательное торговое соглашение, которое также будет очень справедливым, чего, как мне кажется, хотят обе страны", – сказал он в ходе выступления, которое транслировал телеканал Sky News.

Трамп отметил, что не может назвать конкретных сроков, но добавил, что существует "прекрасная возможность укрепить это партнерство".

Во встрече участвуют руководители пяти британских и пяти американских компаний: BAE Systems, GSK, National Grid, Reckitt Benckiser, Barclays, Lockheed Martin, JP Morgan Chase, Goldman Sachs International, Bechtel, Splunk.

Напомним, Трамп находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом. По словам президента США, он поддерживает Brexit, если выход из ЕС будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире.

Первый день его визита завершился торжественным банкетом с королевой в Букингемском дворце.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп анонсировал "очень содержательное торговое соглашение" между США и Британией". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"