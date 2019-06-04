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Трамп рассказал, на каких условиях поддерживает Brexit

4 июня, 02:10

Трамп находится в Великобритании с государственным визитом

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп поддерживает Brexit, если он будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства. США продолжат готовиться к любому исходу и координировать свои усилия с правительствами, финансовыми институтами и международными организациями, чтобы защитить свои интересы", — отмечается в заявлении.

Напомним, что начавшийся в понедельник государственный визит Трампа в Великобританию завершится в среду, 5 июня. Государственный визит осуществляется по приглашению Ее Величества Елизаветы II.

Ранее мы писали, что мэр Лондона предложил недовольным победой Трампа американцам переехать в Британию.


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Тег Великобритания, США, визит, Трамп, Brexit

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Источник:

ТАСС

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