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Тост за дружбу и нарушение королевского протокола: как прошел визит Трампа в Букингемский дворец

4 июня, 15:18

Американский президент положил руку на спину Елизаветы II


Президент США Дональд Трамп завершил свой первый день визита в Великобританию торжественным пиром с королевой в Букингемском дворце. Кроме хозяина Белого дома с семьей и британской королевы, на прием пришли еще 170 гостей – члены королевской семьи и политики.

Застолье началось речью Елизаветы Второй, которая вспомнила свой первый официальный визит в США и годовщину высадки войск союзников в Нормандии. В своем выступлении Трамп тоже вспомнил Вторую мировую, а королеву назвал "великой женщиной". После этого президент поднял бокал и положил руку на спину королевы, что запрещено протоколом.

Мы уже писали о том, что на банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II зая, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы. 

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами". 

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Тег Великобритания, Елизавета II, Трамп, букингемский дворец

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