Трамп готов начать торговую войну с ЕС и Китаем из-за лобстеров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили, произведенные в Европейском Союзе, и на некоторые китайские товары, если торговые партнеры не снизят свои пошлины на американского лобстера. Об этом сообщает gCaptain.

"Если Европейский Союз не снимет этот тариф немедленно, мы собираемся установить тариф на их автомобили, который будет эквивалентен", – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что и на некоторые китайские товары будут установлены пошлины – "на что-то, что они продают, очень ценное для них".

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Трамп часто угрожал тарифами на автомобили, импортируемые из ЕС, главным образом, чтобы заставить европейцев согласиться на переговоры и заставить немецких автопроизводителей взять на себя новые инвестиции в США.

Напомним, что сейчас противостояние США и Китая набирает обороты. На фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

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