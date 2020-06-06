Українська
$ 26,7
30
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Трамп готов начать торговую войну с ЕС и Китаем из-за лобстеров

6 июня, 15:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент требует снизить пошлины на американскую продукцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили, произведенные в Европейском Союзе, и на некоторые китайские товары, если торговые партнеры не снизят свои пошлины на американского лобстера. Об этом сообщает gCaptain.

"Если Европейский Союз не снимет этот тариф немедленно, мы собираемся установить тариф на их автомобили, который будет эквивалентен", – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что и на некоторые китайские товары будут установлены пошлины – "на что-то, что они продают, очень ценное для них".

Реклама

В тренде
Цены, зарплаты, надбавки, новые монеты: что изменилось за неделю

Читайте также: Китай и США объявили холодную войну: Украина – между молотом и наковальней

Трамп часто угрожал тарифами на автомобили, импортируемые из ЕС, главным образом, чтобы заставить европейцев согласиться на переговоры и заставить немецких автопроизводителей взять на себя новые инвестиции в США.

Напомним, что сейчас противостояние США и Китая набирает обороты. На фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США ЕС пошлины лобстер торговая война

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждаютЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовыхЭкономика
Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почему
Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почемуЖКХ
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять