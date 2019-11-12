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США отложат введение пошлин на автомобили из Европы на полгода

12 ноября, 01:22

Министерство торговли установило, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС «представляет собой угрозу для национальной безопасности» США

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в администрации США.

Издание напоминает, что президент, согласно начатой процедуре рассмотрения возможности введения пошлин на автомобили из ЕС, должен объявить о введении тарифов либо отложить их. Трамп, отмечает газета, отсрочит введение пошлин на полгода.

Как заявил американский лидер в мае, министерство торговли установило, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США. В связи с этим президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру провести переговоры по торговому соглашению с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней. Этот срок истекает в среду. Переговоры с ЕС пока не привели к результатам, в основном из-за отказа сообщества обсуждать импорт продукции американского сельского хозяйства.

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При этом в администрации США уточнили, что решение отложить введение пошлин не имеет окончательного характера, пишет издание. Белый дом отказался комментировать данную информацию.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в апреле анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза на сумму 11 млрд долларов. Таким образом он решил "наказать" ЕС за субсидии для европейского авиаконцерна Airbus.

Как мы уже писали, из-за повышения тарифов ЕС в прошлом году американский производитель мотоциклов Harley-Davidson решил перенести производство некоторых мотоциклов из США в Европу.

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США ЕС пошлины автомобили Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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