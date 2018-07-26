Трамп и Юнкер договорились работать над ликвидацией пошлин и субсидий

Трамп отметил, что благодаря переговорам наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на переговорах с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером договорился работать над ликвидацией пошлин и субсидий, что позволит решить споры в сфере торговли.

"Мы договорились работать над достижением нулевых пошлин и нулевых субсидий по промышленным товарам, не имеющим отношения к автомобилям", – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп отметил, что благодаря переговорам наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

Кроме того, по словам президента США, Европа согласилась покупать у Америки "много соевых бобов" и увеличить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Торговые войны могут замедлить рост мирового ВВП – Fitch

"Это очень важный день для свободной и честной торговли", – подытожил Трамп.

Юнкер подчеркнул, что "прибыл в США с целью добиться соглашения за один день. И так оно и вышло".

Основной целью визита главы Еврокомиссии было обсуждение с Трампом спорных торговых вопросов ЕС и США. Американский президент в преддверии переговоров неоднократно заявлял, что Европа торгует с США на невыгодных для Вашингтона условиях.

Ранее глава Минфина Франции признал, что торговая война США и ЕС уже идет. При этом в Европе ждут первых примирительных шагов со стороны США.

Тем временем, глава Минфина США предложил создать зону свободной торговли среди стран-членов G7. Для этого США выставили три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Под ответные меры Евросоюза попала не только металлургическая продукция, но и сельскохозяйственные товары на сумму в 2,8 млрд евро в год.

Кроме того, противостояние между ЕС и США разворачивается и по линии автопрома. Как заявил президент США Дональд Трамп, на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%. По словам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, среди стран ЕС сильнее всего пострадает Германия, которая поставляет в США 600 тыс. автомобилей в год.

В 2017 году США импортировали автомобили и автокомпоненты на 294 млрд евро, в том числе из ЕС – на 58 млрд евро.