Трамп снова пригрозил Франции налогом на вина

Дональд Трамп / Фото: AFP

Накануне саммита "Большой семерки" в Биаррице на юге Франции, президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление. По его словам, Соединенные Штаты могут обложить таможенными пошлинами французские вина в ответ на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает американские компании.

"Мне не нравится то, что сделала Франция, — отметил Трамп, говоря о решении Парижа ввести цифровой налог. — Я не хочу, чтобы Франция облагала налогами наши компании, это очень несправедливо. Если они это сделают, мы будем взимать пошлины с их вин".

Напомним, налог в 3% вступивший в силу в конце июля и в основном относится к компаниям, которые используют данные для продажи рекламы в интернете.

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Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. В настоящее время такие компании, как Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb и Uber платят очень мало налогов в таких странах, как Франция.

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Администрация Трампа говорит, что налог является дискриминационным по отношению к американскому бизнесу. Трамп даже пригрозил ввести санкции против французского вина.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон назвал августовский саммит G7 хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ЕС создадут единый цифровой рынок: для крупных интернет-компаний введут новый налог.

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