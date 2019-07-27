Американский президент угрожает ввести пошлины на французское вино

"Американские вина прекрасны", – добавил президент США

Фото: pexels.com

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на французское вино, причем в сжатые сроки.

По сообщению американских СМИ, он заверил, что у него прекрасные отношения с президентом Франции Эмманюэлем Мапкроном, однако при этом он, возможно, введет такие пошлины.

"Американские вина прекрасны", – добавил президент США.

Ранее Трамп в Twitter уже пригрозил Франции такими мерами. Их он может предпринять в ответ на французский налог на американские технологические компании.

Новости "Сегодня" сообщали, что аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из ЕС на сумму примерно 4 млрд долларов. Это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.

После того, как Дональд Трамп решил не вводить новые пошлины на китайские товары, аппарат представителя США на торговых переговорах предложил установить пошлины на товары из Европейского Союза на сумму примерно 4 млрд долларов.

Также уточняется, что в апреле-2019 ведомство уже предлагало ввести пошлины на товары из ЕС на 21 млрд долларов. Новый перечень является дополнением к первоначальному списку. Ведомство готово в ближайшие месяцы провести консультации с представителями бизнеса и общественности относительно внесения изменений в список.

Напомним, Апелляционный орган ВТО ранее подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства-члена — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.

При этом ранее ВТО также приняла решение, что США предоставляли некоторые субсидии авиастроительному концерну Boeing.

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