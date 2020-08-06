Транзит газа через Украину заметно упал

Пока Украина наращивает импорт газа, транзит этого вида топлива заметно сократился по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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"За семь месяцев 2020 "Оператор ГТС Украины" протранзитировал 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м). <...> В западном направлении было протранзитовано 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В частности, в Польшу – 2,2 млрд куб. м, Словакию – 20,4 млрд куб. м, Венгрию – 5,1 млрд куб. м", – сообщили в компании.

Там уточнили, что с начала года российский "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%. Со своей стороны "Оператор ГТС" выполняет все суточные заявки и в дальнейшем планирует обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

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В "Операторе ГТС" также отметили, что в июле-2020 во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода "Северный поток", которым по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, "Газпром" не увеличивал объемы транзита по украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период.

"Еще один обходной проект, такой как "Северный поток – 2", на сегодня является абсолютно неактуальным с учетом возможностей имеющейся инфраструктуры. Украинская ГТС может транспортировать в ЕС значительные объемы природного газа, и с точки зрения общей безопасности поставок – все риски сняты. Поэтому мы полностью поддерживаем деятельность американских политиков о снятии других рисков, которые могут возникнуть с появлением еще одного газопровода в обход Украины", – прокомментировала Ольга Белькова, директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями "Оператора ГТС".

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Напомним, транзитное соглашение между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

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Также сообщалось, что Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

К слову, в США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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