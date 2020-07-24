Украина бьет газовые рекорды: импорт и запасы резко выросли, а транзит упал

За первое полугодие 2020 года Украина импортировала из стран Европейского Союза 7 млрд куб. м природного газа, что на 24% (1,4 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом 1,7 млрд кубов газа Украина закачала с помощью виртуального реверса, который впервые стал доступен с началом этого года.

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Как подсчитали в госкомпании "Оператор ГТС Украины", за январь-июнь 2020 года 6 млрд куб. м газа были направлены для закачки в подземные газохранилища (ПХГ). Это на 22% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордом для этого периода года.

А вот объемы транзита газа через Украину упали на 45% по сравнению с прошлым годом – до 24,9 млрд куб. м. "Оператор ГТС" уточнил, что российский "Газпром" полностью рассчитывался за весь объем забронированных мощностей, но по итогам полугодия использовал лишь 77% из них.

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"Впервые в истории украинской ГТС транзит газа организован не только для "Газпрома", а также по заказу других международных компаний – между странами ЕС через Украину. Были осуществлены тестовые транзитные операции по маршрутам Словакия – Венгрия, Словакия – Польша и Венгрия – Словакия, а также с "таможенного склада" в Словакию, Польшу и Венгрию", - добавили в госкомпании.

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Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ Украина начала 11 марта. К концу июля страна накопила в ПХГ рекордный 21 млрд кубометров газа.

Как известно, голубое топливо поступает в Украину исключительно из ЕС – страна не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года. Так, в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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