Транзит российского газа: Польша выиграла важный для Украины суд по "Газпрому"

Фото: "Укртрансгаз"

Польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL, заявило во вторник, 10 сентября, Министерство энергетики Польши.

"Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования "Газпромом" газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", – говорится в сообщении.

Министерство отметило, что решение суда – очередное после принятия Газовой директивы событие, которое ограничивает монополию "Газпрома" в Европе.

Глава ведомства Кшиштоф Тхужевский поблагодарил правительства Литвы и Латвии за поддержку польской позиции и добавил, что рад, так как "польские интересы учитываются в настолько важном европейском учреждении".

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При этом в польском Минэнерго считают, что решение Евросуда не позволит "Газпрому" отказаться от транзита энергоносителя через территорию Украины.

"Вердикт суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL "Газпрому" придется сократить использование "Северного потока", что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", – сказано в сообщению.

Тхужевский отметил, что победа Польши "снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу".

Напомним, что трубопровод OPALявляется сухопутным продолжением газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его мощность составляет 36 млрд куб. м в год.

В июле 2017 года Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей OPAL, наложенные по иску PGNiG. Однако польская сторона оспорила это решение.

Между тем, контракт, который Украина заключила с Россией на транзит газа, был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. Вопрос транзита с 2020-го будет обсуждаться 19 сентября. Но украинская сторона уже отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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