Потери в 8,8 трлн долларов предполагают сценарий с длительным периодом сдерживания пандемии

Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии. Тем временем Азиатский банк развития подсчитал, что потери мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 в этом году могут составить от 5,8 до 8,8 трлн долл.

"Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 трлн долл. до 8,8 трлн долл., что эквивалентно 6,4-9,7% глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни", – отмечается в докладе АБР.

Эксперты банка уточнили, что рассчитанные ими потери в 8,8 трлн долл. предполагают сценарий с "длительным периодом сдерживания" пандемии, при котором ограничения будут действовать в течение полугода. В случае восстановления экономической активности за три месяца данный показатель составит 5,8 трлн долл.

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В частности, экономические потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут варьироваться от 1,7 трлн долл. (сценарий в три месяца) до 2,5 трлн долл. (полугодовой период).

"КНР может понести убытки в размере от 1,1 трлн долл. до 1,6 трлн долл.", – уточняется в докладе.

В тренде Триллионы долларов: эксперты подсчитали потери мировой экономики от пандемии

Напомним, ранее в ООН подсчитали, что мировая экономика в 2020-2021 годах потеряет около 8,5 трлн долл.

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Согласно прогнозу ООН, в 2020 году сокращение мирового ВВП составит 3,2% по сравнению с годом ранее. Наибольшее сокращение ВВП будет наблюдаться в развитых странах – на 5%.

Начало постепенного восстановления мировой экономики ожидается в 2021 году.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 4 443 986 случаев заражения COVID-19, умерли 302 468 человек.

Видео: Reuters

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