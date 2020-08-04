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Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять лет

4 августа, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ягода стоит значительно дороже, чем в прошлом году

Украинские производители в начале августа, несмотря на сезонное снижение цен, отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

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"Сезон местных арбузов в Украине приближается к своему пику. Из-за увеличения предложения на рынке цены на "полосатую ягоду" опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года", – цитирует Звереву "Интерфакс-Украина".

Так, оптовые цены на арбузы в Украине колеблются в пределах 4-6 грн/кг. Для сравнения годом ранее эту ягоду можно было приобрести по 1,5-2 грн/кг. В целом цены на арбузы в Украине являются максимальными за пять последних лет. Среди пяти предыдущих сезонов, ближайшие к сегодняшним показателям цены фиксировались в 2018 году – в пределах 2,5-3,5 грн/кг.

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По словам Зверевой, высокие цены по сравнению с прошлым сезоном объясняются в первую очередь неблагоприятными погодными условиями.

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"Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов. Те фермеры, которые несмотря на прохладную погоду (минимальные ночные температуры воздуха в мае фиксировались в пределах 4-7 °С) все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно", - пояснила директор по развитию УПОА.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

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