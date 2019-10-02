Труба в обход Украины: в "Газпроме" назвали сроки запуска "Северного потока – 2"

У России есть план на случай, если Дания не предоставит разрешение

Фото: nord-stream.com

На окончание строительства российского газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины, нужно еще 4-5 недель. После этого понадобится несколько недель на запуск, но проект "реализуют в любом случае". Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубов.

"Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь-декабрь. Это два месяца, восемь недель. Мы еще укладываемся [в срок]", – сказал Зубов. Ранее в России заявляли, что надеются достроить "Северный поток – 2" до конца 2019 года.

Он также утверждает, что если Россия не получит разрешение от Дании, то обойдет ее экономическую зону нейтральными водами. Впрочем, по словам Зубова, прокладывать газопровод все же лучше ближе к Дании.

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"Не могу сказать, будет ли критический момент [для срока проекта]. Газопровод в любом случае достроят", – подытожил он.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в июле 2019 года глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, которого пока нет.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

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