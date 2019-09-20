В России надеются достроить "Северный поток – 2" до конца года

Дания до сих пор не дала разрешение на строительство в своих территориальных водах

/ Фото: nord-stream.com

"Газпром" не исключает, что газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца года несмотря на то что Дания до сих пор не дала разрешение на строительство в своих территориальных водах.

Об этом в эфире российского телеканала заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"На сегодня еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", – сказал он.

При этом Миллер отметил, что решение властей Дании по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.

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Как сообщалось, судно Solitaire, которое прокладывает трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Консорциум "Северный поток-2" ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 млн евро.

Энергетическое агентство Дании завершило общественные слушания по строительству газопровода, однако отказалось сказать, когда будет объявлено решение.

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Если разрешение будет получено, согласно законодательству Дании, "Северному потоку-2" придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны смогут подать жалобу после принятия решения.

Напомним, в июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Уже в четверг, 19 сентября, в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта о транзите российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает 31 декабря этого года. Украина при поддержке ЕС предложила России заключить контракт на 10 лет, согласно которому украинская ГТС будет транспортировать 60 млрд кубометров газа ежегодно с возможностью дополнительного транзита 30 млрд кубометров.

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