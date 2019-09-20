В России надеются достроить "Северный поток – 2" до конца года

"Газпром" не исключает, что газопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца года несмотря на то что Дания до сих пор не дала разрешение на строительство в своих территориальных водах.
Об этом в эфире российского телеканала заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"На сегодня еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пяти недель, поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", – сказал он.
При этом Миллер отметил, что решение властей Дании по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.
Как сообщалось, судно Solitaire, которое прокладывает трубы "Северного потока-2" по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.
Консорциум "Северный поток-2" ранее предупреждал, что из-за трудностей с Данией трубопровод может начать работу с опозданием в 8 месяцев, и это сделает проект дороже на 660 млн евро.
Энергетическое агентство Дании завершило общественные слушания по строительству газопровода, однако отказалось сказать, когда будет объявлено решение.
Если разрешение будет получено, согласно законодательству Дании, "Северному потоку-2" придется подождать еще месяц, прежде чем разрешение можно будет применять. За это время стороны смогут подать жалобу после принятия решения.
Напомним, в июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.
"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.
Уже в четверг, 19 сентября, в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта о транзите российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает 31 декабря этого года. Украина при поддержке ЕС предложила России заключить контракт на 10 лет, согласно которому украинская ГТС будет транспортировать 60 млрд кубометров газа ежегодно с возможностью дополнительного транзита 30 млрд кубометров.
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