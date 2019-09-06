Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Трубаров отчитался о выполнении плана по аренде госимущества

6 сентября, 17:02

По его словам, к октябрю ФГИ закроет плановый показатель в 1,2 млрд грн

Фото: Виталий Трубаров / Facebook

Фото: Виталий Трубаров / Facebook

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины до конца 2019 года перечислит в государственный бюджет около 1,5 млрд грн. Об этом в пятницу, 6 сентября, написал исполняющий обязанности главы фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Годовой план поступлений от аренды государственного имущества фонд уже выполнен на 90%. По состоянию на начало сентября мы перечислили в бюджет страны 1 миллиард и 61 миллион гривен", – отметил он.

По его словам, в начале октября ФГИ закроет плановый показатель в 1,2 млрд грн.

Реклама

"Это хороший показатель, учитывая устаревшее законодательство по аренде государственного имущества и нежелание министерств и ведомств передавать в фонд новые объекты для аренды", – заключил Трубаров.

В тренде
Премьера "Свободы слова Савика Шустера": известны имена гостей и что будут обсуждать
Савик Шустер

Ранее новости "Сегодня" сообщили, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от сдачи в аренду государственного имущества составили 412,6 млн грн.

Кроме того, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ФГИ аренда госбюджет госимущество

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евро
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евроФинансы
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
Осенние новшества для получателей субсидий: чем хотят порадовать украинцев
Осенние новшества для получателей субсидий: чем хотят порадовать украинцевЭкономика

Новости партнеров

Loading...