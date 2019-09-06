Трубаров отчитался о выполнении плана по аренде госимущества

По его словам, к октябрю ФГИ закроет плановый показатель в 1,2 млрд грн

Фото: Виталий Трубаров / Facebook

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины до конца 2019 года перечислит в государственный бюджет около 1,5 млрд грн. Об этом в пятницу, 6 сентября, написал исполняющий обязанности главы фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Годовой план поступлений от аренды государственного имущества фонд уже выполнен на 90%. По состоянию на начало сентября мы перечислили в бюджет страны 1 миллиард и 61 миллион гривен", – отметил он.

По его словам, в начале октября ФГИ закроет плановый показатель в 1,2 млрд грн.

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"Это хороший показатель, учитывая устаревшее законодательство по аренде государственного имущества и нежелание министерств и ведомств передавать в фонд новые объекты для аренды", – заключил Трубаров.

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Ранее новости "Сегодня" сообщили, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от сдачи в аренду государственного имущества составили 412,6 млн грн.

Кроме того, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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