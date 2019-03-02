Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Турция захотела свободной торговли с Украиной

Сегодня, 16:25

В стране рассчитывают, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время

Фото: AFP
Турция захотела свободной торговли с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a92/24a/5c7a9224a21d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a92/24a/5c7a9224a21d3.jpg Экономика В стране рассчитывают, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время

Турция в ближайшее время рассчитывает подписать с Украиной соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ), к которому также призывал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

Чавушоглу отметил, что на сегодня продолжаются переговоры о ЗСТ еще с 17 странами, в том числе Эквадором, Украиной, Японией, Таиландом и Индонезией.

"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", – заявил Чавушоглу.

Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года.  Однако данный вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016-го. В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого и не произошло.

Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к зоне свободной торговли с Турцией надо относиться осторожно.

Как сообщалось, в начале 2019 года Украина уже подписала соглашение о ЗСТ с Израилем:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Турция, Украина, ЗСТ, внешняя торговля, свободная торговля, Чавушоглу

Вы сейчас просматриваете новость " Турция захотела свободной торговли с Украиной". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине не могут придумать новые названия для коньяка и шампанского

28 февраля, 10:22

Минагропрод уже провел опрос, но окончательного решения еще нет

Украина побила исторический рекорд по экспорту в ЕС – Порошенко

12 февраля, 09:57

Объемы продажи товаров выросли до максимума за всю историю отношений с Евросоюзом

Соглашение о самой крупной зоне свободной торговли в мире вступило в силу

1 февраля, 16:50

Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифов

Израиль поможет Украине производить больше товаров

22 января, 14:14

Основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство – 63% экспорта

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Анатолий Гриценко и его семь свадеб

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Кто "сливал" студенческий Майдан 2013 года?

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Вор в законе Гули начал войну в РФ

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать
Загрузка...

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Вчера, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

28 февраля, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

28 февраля, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Взорванный в Киеве автомобиль принадлежит Турчинову — СМИ