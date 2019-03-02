Турция захотела свободной торговли с Украиной
В стране рассчитывают, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время
Турция в ближайшее время рассчитывает подписать с Украиной соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ), к которому также призывал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
Чавушоглу отметил, что на сегодня продолжаются переговоры о ЗСТ еще с 17 странами, в том числе Эквадором, Украиной, Японией, Таиландом и Индонезией.
"С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне", – заявил Чавушоглу.
Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года. Однако данный вопрос был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016-го. В ноябре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что Киев и Анкара договорились подписать соглашение о ЗСТ между странами до конца 2018 года. Но этого и не произошло.
Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к зоне свободной торговли с Турцией надо относиться осторожно.
Как сообщалось, в начале 2019 года Украина уже подписала соглашение о ЗСТ с Израилем:
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