У каких компаний ЕБРР разрешил "Нафтогазу" закупать газ: список

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал список поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право участвовать в тендерах на закупку газа "Нафтогазом Украины". Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба компании.

Газ будет приобретаться на деньги ЕБРР, привлеченные в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году.

"По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор", – говорится в сообщении.

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Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора, выглядит так:

CEZ a.s (Чехия);

GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);

Alpiq Energy SE (Чехия);

MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);

Axpo Solutions AG (Швейцария);

DXT Commodities SA (Швейцария);

EDF Trading Limited (Великобритания);

Uniper Global Commodities SE (Германия);

RWE Supply and Trading GmbH (Германия);

ENGIE SA (Франция);

Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Новости "Сегодня" писали, что в июле 2019 года "Нафтогаз" разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под 7,375%.

В ноябре компания осуществила выпуск семилетних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов под 7,625% годовых.

Между тем в конце октября Датское энергетическое агентство решило выдать компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2", который идет в обход Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

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