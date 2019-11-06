Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

У каких компаний ЕБРР разрешил "Нафтогазу" закупать газ: список

6 ноября, 20:13

Перечень поставщиков газа состоит из 11 европейских компаний

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал список поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право участвовать в тендерах на закупку газа "Нафтогазом Украины". Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба компании.

Газ будет приобретаться на деньги ЕБРР, привлеченные в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году.

"По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор", – говорится в сообщении.

Реклама

Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора, выглядит так:

В тренде
Зеленский посетил Харьков, курс доллара упал: итоги дня
Фото: rawpixel.com / Freepik
  • CEZ a.s (Чехия);
  • GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);
  • Alpiq Energy SE (Чехия);
  • MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);
  • Axpo Solutions AG (Швейцария);
  • DXT Commodities SA (Швейцария);
  • EDF Trading Limited (Великобритания);
  • Uniper Global Commodities SE (Германия);
  • RWE Supply and Trading GmbH (Германия);
  • ENGIE SA (Франция);
  • Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Новости "Сегодня" писали, что в июле 2019 года "Нафтогаз" разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под 7,375%.

В ноябре компания осуществила выпуск семилетних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов под 7,625% годовых.

Между тем в конце октября Датское энергетическое агентство решило выдать компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2", который идет в обход Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ Нафтогаз Украины еврооблигации

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019
Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019Экономика
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммы
Какими будут цены на землю после открытия рынка: названы суммыЭкономика
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВтЭкономика
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента "Сегодня"Украина
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...