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Коболев: "Нафтогаз" успешно разместил евробонды в долларах и евро

12 июля, 19:49

Украинская компания ожидает получить деньги 19 июля

Фото: "Нафтогаз Украины"
Фото: "Нафтогаз Украины".

Компания "Нафтогаз Украины" в пятницу успешно разместила два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах – 600 млн евро на пять лет под 7,125% годовых и 335 млн долларов на три года под 7,375% годовых.

Об этом 12 июля написал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Суммарный объем выпуска превышает 1 млрд долларов… Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", – сообщил он.

Ранее Коболев заявлял, что "Нафтогаз" ожидает разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций. Дополнительные средства нужны компании для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом".

При этом глава компании предупреждал, что импорт газа для закачки в подземные хранилища (ПХГ) может остановиться, если в июле "Нафтогаз" не найдет необходимого финансирования. По его словам, Украина должна накопить 20 млрд куб. м газа в ПХГ для успешного прохождения следующего отопительного сезона. Сейчас запасы превысили 14 млрд. куб. м.

Последний раз выйти на рынок евробондов "Нафтогаз" пытался осенью 2018 года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

Также новости "Сегодня" сообщали, что "Нафтогаз" согласился снизить цену на газ для населения. Подробнее узнавайте из сюжета:


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Тег евробонды, Нафтогаз Украины, Коболев, еврооблигации

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Сегодня

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