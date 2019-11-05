"Нафтогаз" занял крупную сумму: как прошло размещение евробондов

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз Украины", который готов снизить сумму исковых претензий к "Газпрому", разместил семилетние еврооблигации на сумму 500 млн долларов под 7,625% годовых. Компания ожидает получить средства 8 ноября после завершения юридических формальностей. Поступления будут использованы "Нафтогазом" в общих корпоративных целях, в том числе для погашения существующей финансовой задолженности.

"Нафтогаз" будет выплачивать проценты дважды в год – в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S.

Пиковый спрос на еврооблигации "Нафтогаза" превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки. Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.

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Кроме того, "Нафтогазу" удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило планируемым евробондам "Нафтогаза" приоритетный необеспеченный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг восстановления "RR4". До этого приоритетный необеспеченный рейтинг составлял "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4".

Напомним, 12 июля "Нафтогаз" уже разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%.

В ноябре 2018 года "Нафтогаз" отложил выпуск еврооблигаций из-за нестабильности рынка и высокой потенциальной стоимости привлечения средств. А в октябре 2018 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания планирует выпуск еврооблигаций на сумму 0,5-1 млрд долл. По его словам, целью привлечения еврооблигаций является финансовая сбалансированность компании, в том числе погашение кредитов.

А о том, как рост ВВП Украины скажется на госдолге, ранее рассказали в Национальном банке Украины (НБУ):

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