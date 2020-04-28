У побережья США собрались десятки танкеров: им некуда отгружать нефть (фото и видео)

Почти 30 танкеров стоят от моста Лонг Бич до залива Сан-Франциско

В то время, как обвал цен на нефть зашел на новый виток, у побережья Калифорнии скопилось порядка 30 танкеров, которые сейчас используются как плавучие хранилища нефти, поскольку им негде разгрузиться из-за коллапса спроса на это сырье. Об этом сообщает Bloomberg.

"Почти 30 танкеров стоят от моста Лонг Бич до залива Сан-Франциско", – отмечает издание.

Такое количество танкеров перевозит объем нефти, который может обеспечить 20% мирового спроса.

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По данным Kpler SAS, которая отслеживает движение танкеров, более 20 миллионов баррелей нефти – это самый большой объем нефти, когда-либо плавающий у западного побережья США за один раз.

Нефтяные танкеры у побережья Калифорнии

Как сообщается, нефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp. в Мартинесе, штат Калифорния, был приостановлен, а другие, в том числе завод Chevron Corp. в Эль-Сегундо, сократили переработку сырой нефти, поскольку власти штата приказывают жителям оставаться дома.

Танкеры у побережья Калифорнии

Ранее сообщалось, что американская эталонная марка нефти WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще более чем на 17%. Обвал происходит на фоне распродаж фьючерсов и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти.

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