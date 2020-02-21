У правительства есть генеральный план страны: Гончарук раскрыл детали

У правительства есть генеральный план страны. Об этом в Telegram заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее объяснил, почему рост экономики замедлился.

"План опорных школ, чтобы оптимизировать систему образования. На отдельных участках мы тратим на ребенка в год 100 000 грн. Хотя в среднем тратим 20 000 грн. Эту несправедливость надо исправлять", – раскрыл он детали плана.

Также по его словам, правительство готово к реформе здравоохранения.

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"Аналогично в системе здравоохранения. Мы готовы к реформе, которая состоится 1 апреля. Мы по каждой области четкий план того, как должна превращаться медицинская система. На Полтавщине убедился, что это может быть успешно сделано", – добавил премьер.

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Напомним, в Украине уже несколько лет создают опорные школы. Это сеть "главных" школ по Украине. В таком учебном заведении должны быть современные кабинеты, Wi-Fi, учиться там должны не менее 200 учеников. Все остальные школы превратятся в начальные либо базовые и будут филиалами опорных. Учеников из сел в опорные школы будут подвозить автобусы.

Также сообщалось, что правительство даст 3,5 млрд гривен на развитие опорных школ.

А новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине обстоят дела с "оптимизацией школ":

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