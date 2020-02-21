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Экономика Украины притормозила: Гончарук объяснил ситуацию

21 февраля, 11:09

Премьер-министр назвал главные факторы замедления роста ВВП в конце 2019 года

В четвертом квартале 2019 года рост ВВП Украины резко сбавил темпы и составил всего 1,5%. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде, такая динамика была ожидаемой.

"Темпы [роста ВВП] снизились, и это вызвано абсолютно объективными факторами", – заявил Гончарук, обращаясь к депутатам.

В частности, среди таких факторов он назвал снижение цен на газ, уменьшение производства электроэнергии и неудачную для украинских промышленных экспортеров конъюнктуру внешних рынков.

При этом глава правительства подчеркнул, что даже с такими темпами украинская экономика растет быстрее чем в Европе.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%.

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Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

При этом ранее Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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экономика ВВП рост ВВП Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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