Экономика Украины притормозила: Гончарук объяснил ситуацию

В четвертом квартале 2019 года рост ВВП Украины резко сбавил темпы и составил всего 1,5%. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде, такая динамика была ожидаемой.

"Темпы [роста ВВП] снизились, и это вызвано абсолютно объективными факторами", – заявил Гончарук, обращаясь к депутатам.

В частности, среди таких факторов он назвал снижение цен на газ, уменьшение производства электроэнергии и неудачную для украинских промышленных экспортеров конъюнктуру внешних рынков.

При этом глава правительства подчеркнул, что даже с такими темпами украинская экономика растет быстрее чем в Европе.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста экономики до 3,5-3,7%.

В тренде Зачем ревизоры МВФ приехали в Киев: эксперт объяснил

Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

При этом ранее Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама