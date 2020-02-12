Правительство даст 3,5 млрд гривен на развитие опорных школ

Деньги получат учебные заведения, которые посещает не менее 350 учеников

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Правительство решило направить на развитие опорных и больших школ субвенцию в размере 3,5 млрд грн для реализации программы "Действенная школа для лучших результатов". Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

На финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых получают образование не менее 350 учеников.

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Средства субвенции распределят между проектами, направленными на завершение строительства недостроенных зданий и сооружений школ, реконструкцию и капитальный ремонт, создание нового образовательного пространства.

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Ранее сайт "Сегодня" писал: чтобы выровнять качество образования, в Украине создают опорные школы . Это большие школы, где учатся не менее 200 детей. Остальные заведения станут филиалами крупных школ – это, в основном, начальные школы или базовые. Некоторые придется закрыть.

Сейчас в Украине создана сеть из 840 опорных школ, и этот процесс продолжается. Однако примерно 200 из этих новых учебных заведений не отвечают предъявляемым требованиям. Это связано с тем, что в 2016 году, когда опорные школы только начали создавать, не было четких критериев.

А новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине обстоят дела с "оптимизацией школ":

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