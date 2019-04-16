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"У России есть девять месяцев": решение ЕС по "Северному потоку – 2" объяснили в "Нафтогазе"

Сегодня, 15:13

Европа расширила требования к газопроводу, но последнее слово – за Германией

Фото: nord-stream.com

После изменения Газовой директивы ЕС проект газопровода "Северный поток – 2" будет соответствовать европейскому законодательству, если Кремль проведет анбандлинг – разделение функций транспортировки и поставки газа. Об этом заявили в "Нафтогазе Украины", передает УНН.

"Правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, в будущем будут распространяться и на кремлевский проект "Северный поток – 2". Совет ЕС досрочно официально принял поправку к так называемой Газовой директиве, которая должна усилить конкуренцию на газовом рынке. Это уже последний этап законотворческого процесса", – указали в "Нафтогазе".

В частности к газопроводам, отметили в "Нафтогазе", будут применяться требования об отделении собственности, доступа третьих сторон, недискриминационных тарифов и прозрачности.

"Простым языком: Кремлю придется провести анбандлинг, чтобы его проект "Северный поток – 2" соответствовал законодательству ЕС. У России есть чуть более девяти месяцев, чтобы подготовиться к изменениям", - добавили в украинской компании.

Впрочем, финальное решение по вопросу распространения на "Северный поток – 2" норм Третьего энергопакета ЕС остается за Германией и еще не принято.

Напомним, также Напомним, что Дания до сих пор не согласовала строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим. При этом оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG подал уже третью заявку на строительство "трубы" по маршруту в Дании.


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Тег Нафтогаз, ЕС, Северный поток, трубопровод, Нафтогаз Украины, анбандлинг, Северный поток 2, газовая директива

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