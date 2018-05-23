У Трампа захотели ввести квоты на сталь и алюминий из Европы

ЕС и США ищут решение спора об американских пошлинах на сталь и алюминий. Так, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения европейского экспорта стали и алюминия на 10%, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Вашингтон предложил Брюсселю два варианта. В одном из них, европейским поставщикам алюминия и стали в США, предлагают установить квоту, что составляет 90% от их экспорта данной продукции в США в 2017 году. Второй вариант предусматривает новый механизм введения тарифов на металлы. Однако, он также приведет к сокращению поставок алюминия и стали из ЕС в США на 10%.

По словам одного из источников, Евросоюз расценивает возможное введение квоты в размере 90% от экспорта как незаконный шаг.

Такие предложения поступили от Вашингтона, после того как ЕС в очередной раз выступил с требованием сделать исключение для Евросоюза в решении Трампа о введении пошлин на сталь и алюминий.

Напомним, решение Трампа по пошлинам грозит Украине серьезными убытками. Ущерб может составить более 100 миллионов долларов ежегодно.