У Турции обвалились рейтинги: в Moody's и S&P назвали причины

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Турции до "Ba 3" с негативным прогнозом. Также рейтинг понизило агентство S&P – с "BB-" до "B+". S&P сохраняет для Турции стабильный прогноз. Ранее из-за введенных санкций США против Анкарты международное агентство Fitch тоже снизило кредитные рейтинги Турции.

"Отсутствие четкого плана турецкого правительства по устранению основных причин растущих финансовых рисков увеличивает вероятность кризиса платежного баланса", - объяснили свое решение аналитики Moody’s.

В S&P напомнили о влиянии недавнего обвала курса турецкой лиры.

"Снижение рейтинга отражает наши ожидания, что экстремальная волатильность турецкой лиры и, как следствие, прогнозируемая резкая корректировка платежного баланса подорвет экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в следующем году", - сообщили в S&P, передает Reuters.

Агентство не исключает, что за последующие четыре месяца инфляция в Турции может достигнуть 22%.

Напомним, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.